3364 جنيها قيمة التداول على 5 أسهم بالبورصة اليوم

- «مصر للزيوت» أقل الأسهم تداولًا بـ183 جنيها



أحمد علي



سجلت التداولات على 5 أسهم في جلسة تعاملات البورصة، اليوم الإثنين، نحو 3.364 الف جنيه فقط، وهي سهم "مصر للزيوت" و"مطاحن ومخابز جنوب القاهرة" و"مستشفى النزهة الدولي" و"ليسيكو مصر" و"روبكس العالمية".



وكان سهم "مصر للزيوت والصابون" صاحب أقل قيمة تداولات في تعاملات جلسة البورصة إذ سجل 183 مليون جنيه مغلقًا عند مستوى 27.99 جنيه، تلاه في المركز الثاني سهم "مطاحن ومخابز جنوب القاهرة" بتداولات قدرها 365 جنيه، وثالثًا سهم مستشفى النزهة الدولي بتداولات قيمتها 434 جنيه بسعر 72.30 جنيه للسهم، ورابعًا جاء سهم ليسيكو مصر بتداولات قدرها 1.021 الف جنيه وبسعر 4.95 جنيه للسهم.



وفي المركز الخامس جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك بقيمة تداولات 1.370 الف جنيه، وسادسًا جاء سهم شهادات الايداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بقيمة تداولات قدرها 2.020 ألف جنيه.



