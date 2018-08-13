EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
3364 جنيها قيمة التداول على 5 أسهم بالبورصة اليوم
الإثنين 13 أغسطس 2018 08:50 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة المصرية تُجري المراجعة الدورية نصف السنوية
«هيرمس» مديرًا لطرح %20 من «فريش» بالبورصة المصرية
تحركات الأسهم العقارية تدفع البورصة المصرية للتماسك
البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم الحديثة
البورصة المصرية
- «مصر للزيوت» أقل الأسهم تداولًا بـ183 جنيها
أحمد علي
سجلت التداولات على 5 أسهم في جلسة تعاملات البورصة، اليوم الإثنين، نحو 3.364 الف جنيه فقط، وهي سهم "مصر للزيوت" و"مطاحن ومخابز جنوب القاهرة" و"مستشفى النزهة الدولي" و"ليسيكو مصر" و"روبكس العالمية".
وكان سهم "مصر للزيوت والصابون" صاحب أقل قيمة تداولات في تعاملات جلسة البورصة إذ سجل 183 مليون جنيه مغلقًا عند مستوى 27.99 جنيه، تلاه في المركز الثاني سهم "مطاحن ومخابز جنوب القاهرة" بتداولات قدرها 365 جنيه، وثالثًا سهم مستشفى النزهة الدولي بتداولات قيمتها 434 جنيه بسعر 72.30 جنيه للسهم، ورابعًا جاء سهم ليسيكو مصر بتداولات قدرها 1.021 الف جنيه وبسعر 4.95 جنيه للسهم.
وفي المركز الخامس جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك بقيمة تداولات 1.370 الف جنيه، وسادسًا جاء سهم شهادات الايداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بقيمة تداولات قدرها 2.020 ألف جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا