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بورصة وشركات
«القلعة» أنشط أسهم البورصة بـتداولات قدرها 86.756 مليون جنيه
الإثنين 13 أغسطس 2018 08:07 م
القلعة - لوجو جديد
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القلعة - لوجو جديد
أحمد علي
سجل سهم "القلعة" للاستشارات المالية أعلى قيمة تداول في تعاملات جلسة البورصة اليوم – الأثنين- والتي سجلت 86.756 مليون جنيه مغلقًا عند مستوى 3.44 جنيه بإنخفاض قدره 0.14%.
وحل سهم "بالم هيلز" في المركز الثاني بقيمة تداول قدرها 42.924 مليون جنيه مسجلًا مستوى 3.03 جنيه بنسبة تراجع 0.16%، تلاه ثالثًا سهم "سوديك" بقيمة تداول قدرها 36.528 مليون جنيه بإغلاق قدره 21.14 جنيه.
وفي المركز الرابع جاء سهم "البنك التجاري الدولي" بقيمة تداولات 33.102 مليون جنيه بسعر اغلاق للسهم 85.16 جنيه بإرتفاع قدره 0.02%، وفي المركز الخامس حل سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير بقيمة تداولات 27.880 مليون جنيه مسجلًا مستوى 27.07 جنيه بإنخفاض قدره 1.35%.
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