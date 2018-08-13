أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«القلعة» أنشط أسهم البورصة بـتداولات قدرها 86.756 مليون جنيه

القلعة - لوجو جديد
القلعة - لوجو جديد
أخبار متعلقة
small-img
البورصة المصرية تُجري المراجعة الدورية نصف السنوية
small-img
«هيرمس» مديرًا لطرح %20 من «فريش» بالبورصة المصرية
small-img
تحركات الأسهم العقارية تدفع البورصة المصرية للتماسك
small-img
البورصة توافق على قيد زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم الحديثة
القلعة - لوجو جديد

أحمد علي

سجل سهم "القلعة" للاستشارات المالية أعلى قيمة تداول في تعاملات جلسة البورصة اليوم – الأثنين- والتي سجلت 86.756 مليون جنيه مغلقًا عند مستوى 3.44 جنيه بإنخفاض قدره 0.14%.

وحل سهم "بالم هيلز" في المركز الثاني بقيمة تداول قدرها 42.924 مليون جنيه مسجلًا مستوى 3.03 جنيه بنسبة تراجع 0.16%، تلاه ثالثًا سهم "سوديك" بقيمة تداول قدرها 36.528 مليون جنيه بإغلاق قدره 21.14 جنيه.

وفي المركز الرابع جاء سهم "البنك التجاري الدولي" بقيمة تداولات 33.102 مليون جنيه بسعر اغلاق للسهم 85.16 جنيه بإرتفاع قدره 0.02%، وفي المركز الخامس حل سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير بقيمة تداولات 27.880 مليون جنيه مسجلًا مستوى 27.07 جنيه بإنخفاض قدره 1.35%.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا