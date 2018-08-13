هبوط لجميع البورصات العربية بقيادة السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الدوحة والسعودية مع هبوط أسواق الأسهم في المنطقة بفعل مخاوف المستثمرين وابتعادهم عن أسهم بنوك التي تربطها علاقات بتركيا التى تعانى من هبوط العملة و ارتفاع التضخم و تهديات أمريكية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على وارداتها.



وذكرت وكالة رويترز أن بنوك خليجية توسعت في تركيا في السنوات الأخيرة، متشجعة بعدد سكانها الكبير ونموها المرتفع، وكان أحدثها بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، الذي اتفق في مايو الماضى على شراء دينيز بنك التركي مقابل 3.2 مليار دولار.



ولكن ثقة المستثمرين في وضع الاقتصاد التركي تقوضت بفعل انهيار الليرة، نظرا للمخاوف من زيادة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ما جعل الأسواق العربية تتعرض أيضا لمزيد من الضغوط لليوم الثانى على التوالى نتيجة عوامل جيوبوليتيكية أخرى منها إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران والخلاف الدبلوماسي بين السعودية وكندا.



وشكلت الأزمة التركية أكبر ضغط على بورصة قطر التي خسر مؤشرها اليوم بحوالى 0.8 % ليسجل 9557 نقطة بعد أن هوى أمس بأكثر من 2.6 % مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 2.6 % وحوالى 15 % من أصول البنك و14 % من قروضه، منكشفة على تركيا وانخفض أيضا سعر سهم البنك التجاري القطري، الذي يملك ألترناتيف بنك التركي، 0.6 % .



وأدى أيضا هبوط أسعار البترول إلى خسائر أسواق الخليج مع تراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحوالى 2 % اليوم الاثنين لتنزل إلى 71.61 دولار للبرميل كما خسرت أسعار عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار لتهبط إلى 66.14 دولار للبرميل بخسارة 2.2 %.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 2.4 % لينخفض إلى حوالى 7873 نقطة ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 شهور وهبط معظم أسهم البنوك بقيادة سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، الذى هبط سعره 3.7 % وتقدر شركة أرقام كابيتال انكشاف البنك على تركيا بنحو 8 % من أصوله و12 % من قروضه.



وانخفضت أسعار أسهم سعودية قيادية أخرى منها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذى انخفض سعره 2.4 % بينما هبط سعر سهم بنك الراجحي 2.6 % وسعر سهم البنك الأهلي التجاري الذي انخفض سعره سهم 3.2 % بسبب المخاوف من تعرضه لأصول تركية .



وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة حوالى 1.4 % لينخفض إلى 15522 لليوم الثانى بعد أن هبط أمس بحوالى 1.2 %.



و هبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 5 1. % لينزل إلى حوالى 2847 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.6 % وسعر سهم إعمار العقارية، التي لها مشروعات في تركيا، 2.3 % .



وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.9 % ليهبط إلى 5379 نقطة مع تراجع سعرى سهمى بيت التمويل الكويتي وبنك برقان، وكلاهما له قروض وأصول في تركيا، 1.3 % و1.4 % على الترتيب.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.9 % لينزل إلى 4801 نقطة وارتد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.6 % ليهبط إلى 4382 نقطة كما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند حوالى 1347 نقطة.