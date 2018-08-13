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بورصة وشركات
الأسهم العقارية الأكثر تداولًا بتعاملات البورصة اليوم الإثنين
الإثنين 13 أغسطس 2018 07:45 م
ارتفاع البورصة المصرية
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أحمد علي
تصدرت الأسهم العقارية قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين- إذ سجلت تداولات بقيمة 204.909 مليون جنيه عبر التعامل على 66.926 مليون سهم.
وفي المركز الثاني، حلت أسهم قطاع الخدمات المالية "بإستثناء البنوك" بقيمة تداولات قدرها 70.471 مليون جنيه بكمية أسهم متداولة 75.023 مليون سهم، وثالثًا سجلت أسهم قطاع الاتصالات حضورها بقيمة تداولات قدرها 69.564 مليون جنيه عبر بيع وشراء 43.542 مليون سهم.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت أسهم قطاع البنوك بتداولات قيمتها 51.916 مليون جنيه بعدد أسهم متداولة 975.351 الف سهم، وفي المركز الخامس حلت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بتداولات قدرها 45.235 مليون جنيه عبر التعامل على 9.634 مليون سهم.
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