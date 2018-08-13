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نقل وملاحة
سيدة تنتحر تحت عجلات مترو عين شمس
الإثنين 13 أغسطس 2018 07:25 م
مترو
أخر الأخبار
مترو
المال-خاص
قالت شركة المترو إن سيدة تلقى بنفسها أمام أحد قطارات الخط الأول أثناء دخوله محطة عين شمس اتجاه حلوان مما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.
وبحسب بيان الشركة، تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 10 دقائق.
وتم عمل محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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