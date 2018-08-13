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بورصة وشركات
مؤشرات بورصات أوروبا تتراجع لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع
الإثنين 13 أغسطس 2018 07:19 م
البورصة الأمريكية
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رويترز
دفعت البنوك الأسهم الأوروبية للانخفاض، اليوم الاثنين، مع اهتزاز ثقة المستثمرين في البنوك المنكشفة على تركيا بفعل أزمة العملة هناك، في حين هوى سهم مجموعة باير الدوائية نحو 11% بعد أن خسرت وحدتها مونسانتو دعوى قضائية مهمة.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وأغلق عند أدنى مستوى في 3 أسابيع، في حين هبط المؤشر داكس الألماني 0.4 % تحت وطأة الأداء الضعيف لسهم باير.
وكان سهم باير هو الأسوأ أداء بانخفاضه 10.8% بعد أن تلقت مونسانتو، العملاق الزراعي الأمريكي الذي اشترته في يونيو، أمرا بدفع تعويضات في دعوى بأن مبيد الأعشاب الضارة جليفوسات الذي تنتجه الشركة قد تسبب في إصابة رجل بالسرطان.
وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.8% ولامس مستويات لم يشهدها خلال التداولات منذ ديسمبر 2016.
ونزلت أسهم بنوك بي.بي.في.ايه وأوني كريديت وبي.ان.بي باريبا -ولجميعها انكشاف على تركيا- 3.2 و2.6 و1.1% على الترتيب.
ودفعت أزمة اقتصادية متصاعدة في تركيا الليرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.24 للدولار وأدت لعمليات بيع في الأسواق العالمية امتد بعض أثرها إلى أسواق ناشئة أخرى.
وقال محللو سوسيتيه جنرال ”المخاوف قوية من أن كل هذا سينتهي نهاية مأساوية، خاصة وأن التفكير الاقتصادي الشعبوي يمسك بالدفة، من الولايات المتحدة إلى تركيا، ومن بريطانيا إلى إيطاليا".
وتحسنت الليرة من مستواها القياسي المنخفض بعد أن تعهد البنك المركزي بتوفير السيولة وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالليرة والعملة الصعبة للبنوك التركية.
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