ميركل: على تركيا أن تضمن استقلالية البنك المركزي

ميركل 22

رويترز



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، إن ألمانيا تريد أن ترى رخاء اقتصاديا في تركيا، وأن على أنقرة أن تضمن استقلالية بنكها المركزي.



وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين عندما سئلت عن الوضع الاقتصادي في تركيا: «لا توجد مصلحة لأي أحد في عدم استقرار اقتصادي في تركيا، لكن يجب بذل كل شيء لضمان بنك مركزي مستقل».



وأضافت: «ألمانيا ترغب في رؤية تركيا مزدهرة اقتصاديا.. هذا من مصلحتنا».