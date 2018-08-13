القومية للأسمنت تتقدم بطلب الشطب الاختيارى من البورصة

رجب عز الدين









قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة القومية للأسمنت تقدم إليها، اليوم الاثنين، بطلب الشطب الاختيارى من البورصة، وجارٍ عرضه على لجنة القيد.





وأضافت البورصة، فى بيانٍ منشور على شاشة التداول، أن الممثل القانوني للشركة تقدم بطلب لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًّا.





يأتى هذا الشطب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضى والمصدّق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 3 يوليو الماضى.



