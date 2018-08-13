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بورصة وشركات
القومية للأسمنت تتقدم بطلب الشطب الاختيارى من البورصة
الإثنين 13 أغسطس 2018 05:55 م
القومية للاسمنت 66
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القومية للاسمنت 66
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة القومية للأسمنت تقدم إليها، اليوم الاثنين، بطلب الشطب الاختيارى من البورصة، وجارٍ عرضه على لجنة القيد.
وأضافت البورصة، فى بيانٍ منشور على شاشة التداول، أن الممثل القانوني للشركة تقدم بطلب لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًّا.
يأتى هذا الشطب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضى والمصدّق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 3 يوليو الماضى.
وألزمت البورصة الشركة بشراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، بما فيهم المعترضون على الشطب، وكذلك الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمي؛ تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سيعلن تفاصيلها لاحقًا.
البورصة المصرية
القومية للاسمنت
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