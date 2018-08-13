«المنصور الدولية تطرح «ويست» وتعلن عن أسعار السجائر

المال - خاص





طرحت شركة «المنصور الدولية» للتوزيع وكيل شركة أمبيريال توباكو العالمية سجائر «ويست» فى الأسواق بسعر 24 جنيهًا للعلبة، والتى تعد علامة تجارية لشركة أمبيريال توباكو العالمية، ويتم تصنيعها بالاشتراك مع الشركة الشرقية للدخان، بموجب الاتفاقية الموقعة مع المنصور الدولية للتوزيع فى مارس الماضى، وتمتد لخمس سنوات.





وتوقّع تجار أن تشهد سجائر «ويست» إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، نظرًا لجودتها وسعرها المنافس.





وكانت شركة المنصور الدولية للتوزيع وفى إطار الالتزام بأحكام القانون قد أعلنت، فى وقت سابق، أسعار بيع منتجاتها للمستهلك لتصبح كالتالى:





سجائر «دافيدوف» 37 جنيهًا، و«تايم» 22 جنيهًا، و«تارجت» بـ17 جنيهًا، وأخيرًا «ويست» 24 جنيهًا.





وتأتى هذه الأسعار عقب صدور القرار رقم 288 لسنة 2018 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 159 الصادر بتاريخ 15 يوليو الحالى، والذى تضمّن تحديد أسعار بيع السجائر التى تتخذ كأساس لاحتساب ضريبة الجدول.