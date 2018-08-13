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أسواق عربية
رئيس تسلا: الصندوق السيادي السعودي أبدى دعمه لإلغاء إدراج الشركة
الإثنين 13 أغسطس 2018 05:03 م
تسلا موتورز
أخر الأخبار
تسلا موتورز
(رويترز)
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن صندوق الثروة السيادي السعودي عبر عن دعمه لتمويل صفقة قد تفضي إلى إلغاء إدراج الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بسوق الأسهم وتحولها إلى شركة خاصة.
كان ماسك صدم المستثمرين الأسبوع الماضي بإعلانه على تويتر نيته إلغاء إدراج الشركة في صفقة بقيمة 72 مليار دولار، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن التمويل سوى أنه ”جرى تدبيره“.
وكتب ماسك في تدوينة قائلا ”بالعودة إلى نحو عامين مضيا، تواصل صندوق الثروة السيادي السعودي معي عدة مرات بشأن إلغاء إدراج تسلا“.
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