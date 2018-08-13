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بنـــوك
البنك المصرى لتنمية الصادرات يطرح حساب كل يوم بعائد متزايد
الإثنين 13 أغسطس 2018 04:28 م
البنك المصري لتنمية الصادرات
أخر الأخبار
البنك المصري لتنمية الصادرات
سهير محمد
طرح البنك المصرى لتنمية الصادرات حساب كل يوم الذى يجمع بين الحساب الجارى وحساب التوفير حيث يقدم عائد يومى متزايد
يحتسب العائد على الإقفال اليومي للأرصدة طبقا للشرائح المحددة ويتم إضافة العائد مجمع الى حساب العميل في نهاية كل شهر
يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 2500 جنيه للافراد و5000 جنيه لاحتساب العائد
ويمنح الحساب عائد 7% فى حالة كان الرصيد 5000 الى 50 الف جنيه وعائد 9% من 50 الف الى 250 الف جنيه ,وعائد 10 % من 250 الف الى 500 الف جنيه وعائد 11% من 500 الف الى مليون جنيه و12% للارصدة أكثر من مليون جنيه
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