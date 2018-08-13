EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
شيرين الجندي مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الإثنين 13 أغسطس 2018 03:18 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخر الأخبار
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المال ـ خاص:
أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين شيرين أحمد عوض الجندي مستشاراً للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية.
وكانت شرين الجندى تشغل منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC منذ عام 2015، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية خلال الفترة من 2008 – 2014، كما شغلت شرين الجندى منصب رئيس قطاع الحلول المتكاملة وقطاع المبيعات بشركة راية للأنظمة المتكاملة 2005 - 2007، وكذلك منصب مدير عام شركة راية للخدمات الإقليمية من 2004 -2005، إضافة إلى شغلها لمنصب مدير عام شركة أوراتك – احدى شركات راية القابضة خلال الفترة من 2000-2002
يذكر أن شيرين الجندي حاصلة على بكالوريوس علوم - قسم الحاسب الألى من الجامعة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من مدارس ماسترخت للإدارة (المركز الاول)، بالإضافة الى حصولها على البرنامج الخاص بالمديرين التنفيذيين من مدارس هارفارد للأعمال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا