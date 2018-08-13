شيرين الجندي مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المال ـ خاص:



أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين شيرين أحمد عوض الجندي مستشاراً للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية.



وكانت شرين الجندى تشغل منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC منذ عام 2015، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية خلال الفترة من 2008 – 2014، كما شغلت شرين الجندى منصب رئيس قطاع الحلول المتكاملة وقطاع المبيعات بشركة راية للأنظمة المتكاملة 2005 - 2007، وكذلك منصب مدير عام شركة راية للخدمات الإقليمية من 2004 -2005، إضافة إلى شغلها لمنصب مدير عام شركة أوراتك – احدى شركات راية القابضة خلال الفترة من 2000-2002



يذكر أن شيرين الجندي حاصلة على بكالوريوس علوم - قسم الحاسب الألى من الجامعة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من مدارس ماسترخت للإدارة (المركز الاول)، بالإضافة الى حصولها على البرنامج الخاص بالمديرين التنفيذيين من مدارس هارفارد للأعمال.