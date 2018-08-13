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وصول خبير تدريب ياباني لتنمية مهارات التعليم الصناعي
الإثنين 13 أغسطس 2018 03:06 م
وصول خبير تدريب ياباني لتنمية مهارات التعليم الصناعي
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وصول خبير تدريب ياباني لتنمية مهارات التعليم الصناعي
المال- خاص
قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم بدء فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "تنمية المهارات الفنية الأساسية" لقسم الميكانيكا لمدرسة العربي خلال الفترة من 7 أغسطس إلي 14 أغسطس 2018 لتحسين الدروس العملية
ووفق بيان لمجلس الوزارء، تم عقد الورشة في مصنع العربي من قبل خبير التدريب الصناعي (الميكانيكا) الياباني المهندس شيجرو مياموتو، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
ومن جانبها أشارت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني إلي أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة للتدريب العملي المهني والتنمية المهارية المتخصصة للمعلمين علي أيدي خبراء دوليين، مؤكدًة أن هذا التدريب يشمل (البرادة، واللحام) ويليه مجموعة من زيارات سيقوم بها الخبير الدولي الياباني على مدار السنة القادمة للمتابعة والتنمية المهنية داخل الفصول.
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