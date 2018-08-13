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عقـــارات
سالم الكعبى: دعم مصر لتصدير العقارات يعزز نجاح المعارض الخارجي
الإثنين 13 أغسطس 2018 02:54 م
العقارات
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العقارات
المال ـ خاص:
قال سالم الكعبى رئيس مجلس إدارة شركة "إيفنت جيت" الإماراتية لتنظيم المعارض إن دعم الحكومة المصرية الكبير لتصدير العقارات يعزز فرص نجاح المعارض الخارجية خاصة بالدول العربية لتقارب الثقافة واللغة الواحدة إلى جانب العمالة المصرية الكبيرة المتواجدة فى هذه الدول ولديها رغبة شراء عقارات.
يذكر أن وزارة الإسكان المصرية تدعم بقوة تصدير العقارات وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان عدة لقاءات مع كبار المطورين تضمنت دراسة مقترحات الترويج للعقارات المصرية بالخارج إلى جانب إصدار قرار وزير الداخلية بمنح إقامة مؤقته للإجانب مقابل شراء عقار.
ووقعت شركتا إيفنت جيت الإماراتية وثقة لتنظيم المعارض شراكة لإقامة معرض تريكس العقارى بأرض معارض إمارة الشارقه بدولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل ويقام على مساحة 4 ألاف متر مربع ومستهدف مشاركة 70 شركة مصرية ما بين إستثمار وتسويق وشركات تمويل وبنوك ومتوقع أن تحقق مبيعات تعاقدية تتجاوز مليار جنيه خلال فاعليات المعرض وفقا للخطة التسويقية وعدد الزوار المستهدف.
وأضاف الكعبى أن التنوع الكبير فى المشروعات بالسوق المصرى على المستويين السعرى والمكانى يدعم الاقبال على شراء عقارات مصرية إلى جانب توفير الدولة لفرص متعددة وفتح أفاق جديدة للإستثمار بإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة أكثر تطوراً يتوافق مع رغبات وإحتياجات المشترين من دول خارجية خاصة فى مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
أشار الى أن شركته درست السوق المصرى وتخطط للإستثمار فى أنشطة متعددة والبدء بإقامة عدد من المعارض المتخصصة وستشمل أنشطة كثيرة إلى جانب العقارات وتستهدف فى الأساس تصدير المنتجات المصرية والترويج لها خارجياً من خلال الشراكة مع شركة ثقة.
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