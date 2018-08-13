نيابة أمن الدولة العليا تعاين وكر الإرهابيين بـ6 أكتوبر

نجوى عبد العزيز:





انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، لمعاينة الوكر الذي داهمته الأجهزة الأمنية اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن اتخذه 6 عناصر إرهابية مقرًا للتخطيط لعدد من العمليات العدائية.





وكلفت نيابة أمن الدولة العليا بنقل الجثث إلى المشرحة لتشريحها بواسطة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير طبي، وسرعة تقديمه إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية الجثث الثلاث المجهولة.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى بإتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرًا للإختباء تمهيدًا لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.





وكشفت المعلومات عن تجهيز تلك العناصر لسلسلة من العمليات العدائية تستهدف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة؛ بغرض إفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات فى مجال الإصلاح الإقتصادى مؤخرًا.





وحصلت الأجهزة الأمنية على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، قبل مداهمة الوكر، حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 6 عناصر والعثور بحوزتهم على كميات من الأسلحة والزخائر.