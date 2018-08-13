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بورصة وشركات
القوى العاملة: علاوة 10% لـ 19647 عاملا بمصانع العاشر من رمضان
الإثنين 13 أغسطس 2018 02:27 م
سعفان القوى العاملة
أخر الأخبار
محمد سعفان القوى العاملة
المال - خاص
يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان ومحافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، اليوم بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة و 39 شركة قطاع خاص بالمدينة يعمل بها نحو 19647 عاملا
ووفق بيان مجلس الوزراء، منذ قليل، فإن الاتفاقية تقضي منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، طبقاً للظروف الاقتصادية لكل شركة .
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