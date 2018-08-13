محمد سعفان القوى العاملة

المال - خاص



يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان ومحافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، اليوم بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة و 39 شركة قطاع خاص بالمدينة يعمل بها نحو 19647 عاملا



ووفق بيان مجلس الوزراء، منذ قليل، فإن الاتفاقية تقضي منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، طبقاً للظروف الاقتصادية لكل شركة .

