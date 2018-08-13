تراجع أسعار الذهب لأقل سعر خلال 2018

الذهب 1

عمر سالم:



شهدت أسعار الذهب تراجعا فى تعاملات اليوم الإثنين، على خلفية انخفاض الأسعار فى البورصة العالمية.



وقال وصفي أمين واصفن رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت اليوم لأقل سعر فى عام 2018 وبشكل كبير.



وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 601 جنيه للجرام مقارنة بنحو 603 جنيهات أمس.



وسجل عيار ١٨ سجل 515 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 687 جنيها بدلاً من 690 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1203 دولارات بدلاً من 1210 أمس.



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4810 جنيهات بدلاً من 4830 جنيها أمس أول، وقال أحد تجار الذهب فى الجيزة لـ"الـمال" إن انخفاضات الذهب المتتالية شجعت بعض المواطنين للغقبال على الشراء مجدداً.



وأوضح أن البعض الآخر يترقب تراجعا جديدا للذهب خلال الأيام المقبلة، وذلك لارتفاع حركة الزواج خلال الأعياد وتقديم الهدايا وغيرها.