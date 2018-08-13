المهن الزراعية تدرس التأمين على الحاصلات

ماهرأبو جبل وحسين أبو صدام

كتب - ماهر أبو الفضل والصاوى أحمد:



■ القسط المقترح يدور حول 5% من القيمة التقديرية للمحصول

■ أبو جبل: سيناريوهان للتغطية أحدهما من خلال صندوق والأخر بإصدار وثيقة منفصلة



تعكف لجنة التطوير وحماية المهنة بنقابة المهن الزراعية، التى تشرف عليها وزارة الزراعة، على دراسة التأمين على المحاصيل الزراعية ضد المخاطر الطبيعية، والمناخية، أو الوبائية.



وكشف الدكتور ماهر أبو جبل، رئيس اللجنة، عن تقدمه بمذكرة إلى وزير الزراعة بداية العام الجاري، تطالب بضرورة توفير مظلة تأمينية للنشاط الزراعى بكامل قطاعاته، المحصولي، والحيواني، والداجني، لحماية القطاع من الكوارث، وتعويض المربى والمزارع.



وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من خبراء شركة مصر للتأمين، لدراسة طبيعة التغطية المطلوبة، وكيفية تسعيرها، وأليات تحصيل الأقساط، لافتا إلى أن القسط المبدئى، يصل إلى %5 من القيمة التقديرية للمحصول، الذى يتم شموله بالتغطية التأمينية.



وأوضح أنه سيستعين بالتجربة السودانية فى التأمينات الزراعية، والتى وصفها بالناجحة، بالإضافة إلى التنسيق مع القائمين على النشاط الزراعى فى دول الجزائر والأردن – بصفته عضوا باتحاد المهندسين العرب التابع لجامعة الدول العربية-، حول طبيعة المخاطر التى سيتم تغطيتها، خاصة أن دولتى الجزائر والأردن يدرسان مشروعات شبيهة.



وحول آلية إصدار التغطية، أكد أن هناك سيناريوهان، أحدهما إنشاء صندوق لتوفيرها، ويتولى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات، والثانى يرتبط بإصدار وثيقة منفصلة من خلال شركات التأمين، على أن يتم منح المستفيدين حرية الاختيار من بينها.



من جانبه رحب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بدراسة التأمين على المحاصيل الزراعية، ووصف الخطوة بطوق نجاة للمزارعين، ضد المخاطر الطبيعية مثل السيول، أو ارتفاع درجات الحرارة التى تتسبب فى اندلاع الحرائق، مشيرا إلى أن المتضرر من تلك المخاطر ينتظر تعويضه من المحافظة، وفى الغالب يكون التعويض غير كاف، ولا يغطى شيئاً من الخسائر.



وأكد أن التأمين على القطاع الزراعى سيخدم الصادرات الزراعية، داعيا إلى أن يكون نموذج التأمين الجديد على المحاصيل شاملا جميع الخسائر، والقطاع الزراعى بالكامل، بما فيه نشاط مزارع الدواجن والثروة الحيوانية.



كان الاتحاد المصرى للتأمين، قد أعلن أن الدراسات التى أعدتها لجانه الفنية المختصة بالتأمينات الزراعية، كشفت أن الجهات المعنية بطلب هذا النوع من التأمين، سواء مزارعين، أو شركات، أو هيئات زراعية، تعزف عن طلب التأمين على أى مخاطر قد يواجهونها.



وأشار الاتحاد فى إحدى نشراته الصادرة فى مارس الماضي، إلى أن الدراسة التى أعدها قطاع التأمين عن التأمينات الزراعية، أسفرت عن أنه ضمانا لنجاحها، يجب أن يكون ملبياً لاحتياجات المزارعين، بما يساعد على انتشاره والتوسع فيه، كما يجب أن يكون إجبارياً، وأن تدعمه الدولة، نظرا لخطورة التغطيات لهذا النوع من التأمين، الذى تكاد تكون أخطاره مؤكدة.



وأكد الاتحاد أن قطاع التأمين من واقع خبرته فى إعداد تغطيات لأنواع كثيرة من التأمينات، خاصة الزراعية فإنه لا يمانع فى التنسيق مع معيدى التأمين لقبول الأخطار التى يتعرض لها القطاع.



وأشار مسئول تأمينى بارز، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا فى 2014 بالقانون 126 لسنة 2014، ينص على إنشاء صندوق التكافل الزراعي.



وأضاف أنه رغم مرور أكثر من عامين على موافقة البرلمان على هذا القانون الصادر بقرار جمهوري، إلا أنه لم يتم وضع لائحته التنفيذية، أو البدء فى إجراءات تفعيل الصندوق.







