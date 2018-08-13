«عز العرب» تتجه لاعتماد «أوتو جروب - القصراوي» موزعًا عامًا لبروتون

عز العرب تخفض أسعار 3 طرازات من سيتروين

أحمد عوض:



تتجه مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، لاعتماد «أوتو جروب - القصراوي» موزعًا عامًا لسيارات بروتون محليا؛ بالتزامن مع عودة نشاط العلامة من خلال طرازات «ساجا وبريفى واكسورا»، بعد فترة من التراجع بالسوق المحلية.



وأكد شريف العربي، مدير عام بروتون، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات بين عز العرب وأوتو جروب - القصراوي، لاعتمادها موزعاً عاماً لسيارات العلامة الماليزية، لتتولى سياسة التوزيع للتجار داخل السوق، على أن يتم إسناد الغالبية العظمى من الحصص الاستيرادية من الشركة الأم لها.



وأوضح لـ«المال«؛ أن المجموعة تمكنت من استيراد الشحنة اﻷولى من سيارات بروتون «بريفي«، على أن يتبعها استيراد الرسائل من سيارات «ساجا» و«إكسورا» خلال الشهر المقبل.



وأضاف أن نشاط العلامة الماليزية شهد تراجعا بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية لأسباب تتعلق بتوجيهات الشركة اﻷم لاستيراد الطرازات الجديدة.



وتابع أن الخطة المستهدفة التى أعدتها عز العرب تسير فى اتجاه بيع 1500 وحدة بنهاية العام؛ خاصةً أن تلك الفئات من سيارات بروتون المرتقب طرحها، تتناسب مع قدرات ذوى الدخول المتوسطة والتى تمثل الشريحة الأكبر من السوق، بالإضافة إلى التحرك الذى تشهده السوق من المبيعات خلال الفترة الحالية.