بدء إجراءات دمج «النصر» والمكس للملاحات

دمج استحواذ 8

عصام عميرة:



تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دمج شركة المكس مع شركة النصر للملاحات خلال الفترة القادمة، وكشف وليد الرشيدى، نائب رئيس «القابضة»، أن اللجنة المكلفة ببحث المشروع وافقت على الدمج، وتوقع إقراره من الجمعية العمومية القادمة للشركتين.



وتستهدف شركة المكس للملاحات تحقيق 17.5 مليون جنيه أرباحاً العام المالى 2018-2019، بحسب تقرير مجلس الإدارة، كما تستهدف صادرات بقيمة 54 مليون جنيه، فى حين حققت «النصر» 27 مليون جنيه صافى ربح، وفقا لبيانات الجمعية العامة خلال موازنة يونيو 2017.



وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن هناك مباحثات مع بنك الاستثمار القومى للدخول بحصة فى شركة النصر للملاحات، مضيفاً: قد يستحوذ البنك على حصة حاكمة مقابل تسوية المديونة.



وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق أن شركات قطاع الأعمال العام تسعى إلى تسوية ديون الغاز والكهرباء، والاستثمار القومى عبر مبادلة أراض وأصول، وسعت إلى الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى لإنهاء مستحقات بقيمة 10.5 مليار جنيه.



وبدأ الاتجاه نحو دمج شركات قطاع الأعمال العام الوزير السابق خالد بدوي، وتم اقرار أول عملية بين شركتى «بنزايون» و«هانو» التابعتين للقابضة للسياحة والفنادق، وقال حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركتين، إن الدمج يهدف لخلق كيان قوى ذى ملاءة مالية كبيرة، قادر على منافسة القطاع الخاص، بما يساهم فى تعظيم الإيرادات وتحسين المستوى المادى للعاملين وتطوير أدائهم، مضيفاً أن قيمة الشركة بعد الدمج تعاظمت وسيصل رأسمالها إلى 200 مليون جنيه.



ولفت إلى أن الدمج أضاف فرصاً لتعظيم الموارد، ومنها استغلال المخازن القريبة من بعضها البعض، بتأجير بعضها واستغلال أخرى، أو المشاركة مع مطور عقارى فى إقامة مشروع جديد.



ولفت إلى أن شركته تسعى لتحقيق أرباح بقيمة 16 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018/2019، مقارنة بنحو 13.5 مليون متوقعة خلال 2017/2018، بإجمالى إيرادات 279 مليون جنيه.



وقال إن الشركة أصبح لديها 135 فرعا، منها 67 كانت تابعة لهانو، و68 لبنزايون، لافتاً إلى أن العلامتين لديهما شراكة مع القطاع الخاص فى 90 فرعا.