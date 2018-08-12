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رياضة
بايرن يسحق آينتراخت بخماسية ويتوج بالسوبر الألماني
الأحد 12 أغسطس 2018 11:57 م
بايرن ميونيخ يسحق آينتراخت فرانكفورت بخماسية ويتوج بتلسوبر الألماني
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بايرن ميونيخ يسحق آينتراخت فرانكفورت بخماسية ويتوج بتلسوبر الألماني
علي المصري:
توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، للمرة السابعة في تاريخه، بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد.
وسجل أهداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 21 و26 و54، والفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 63، واختتم تياجو ألكانتارا أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 85.
وشارك بايرن ميونيخ في المباراة باعتباره حامل لقب الدوري الألماني "بوندزليجا"، بينما توج آينتراخت فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي بفوزه على بايرن 3 - 1 في النهائي في مايو الماضي.
و هذه هي المباراة الرسمية الأولى لبايرن ميونيخ تحت قيادة مديره الفني الجديد كوفاتش، الذي تولى تدريب الفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت بنهاية الموسم الماضي.
وتعد هذه المباراة هي الثانية لآينتراخت فرانكفورت في السوبر الألماني، حيث سبق له خوضها في عام 1988، وخسر حينها أمام فيردر بريمن صفر - 2، أما بايرن ميونيخ فقد خاضها 11 مرة، من إجمالي 18 نسخة وتوج باللقب سبع مرات .
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