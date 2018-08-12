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المسيحيون والمسلمون والملحدون والهندوس يشكلون غالبية سكان العالم
الأحد 12 أغسطس 2018 11:35 م
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شكل المسيحيون والمسلمون والملحدون والهندوس مجتمعين غالبية ساحقة في إجمالي سكان الكرة الأرضية، بنسبة بلغت 86.3 % في عام 2015 وفق دراسة بعنوان "خريطة العالم الدينية المتغيرة"، أصدرها العام الماضي، مركز بيو للأبحاث الديموغرافية واستطلاعات الرأي بالولايات المتحدة.
وقدرت الدراسة عدد المسيحيين بنحو 2.3 مليار نسمة، بنسبة 31.2% من إجمالي سكان العالم، وعدد المسلمين بحوالي 1.8 مليار نسمة بنسبة 24.1%. بينما سجل الملحدون نحو 1.2 مليار نسمة بنسبة 16%، يليهم الهندوس 1.1 مليار نسمة بنسبة 15.1%، ثم البوذيون بحوالي 500 مليون نسمة بنسبة 6.9%، في حين بلغ عدد اليهود حوالي 14.3 مليون نسمة بنسبة 0.2 % فقط من إجمالي سكان الكوكب.
الزيادة الطبيعية القوة الدافعة للنمو والملحدون أكثر المستفيدين من تحويل الديانة
وقالت الدراسة إن معظم التغير في خريطة العالم الدينية خلال الأعوام الخمسة بين 2010 و2015 جاءت من معدل الزيادة الطبيعية الذي يعتمد على خصم أعداد الوفيات من أعداد المواليد الجدد. واختلف تأثير التحول الديني في معدل النمو ليسجل 23% من معدل نمو الملحدين و 0.3% من معدل نمو المسلمين، بينما سجل 7% خصما من معدل نمو سكان العالم من المسيحيين. ما يكشف عن أن الملحدين يحققون نموا بنسبة كبيرة من خلال التحول الديني، ويحقق المسلمون نسبة هامشية في معدل النمو عبره، بينما يؤثر التحول الديني سلبا بنسبة واضحة على معدل نمو المسيحيين.
وتوقع مركز بيو أن يسجل المسلمون أسرع معدل للزيادة السكانية في العالم مقارنة مع أصحاب الديانات الأخرى خلال الأعوام العشرين القادمة. وكشفت الدراسة أن عدد الأطفال الذين أنجبتهم أمهات مسيحيات كان أعلى من أعداد المواليد لدى أصحاب الديانات الأخرى خلال الأعوام الأخيرة بما يعكس وضع الديانة المسيحيةحاليا,كأكبر ديانة في العالم من حيث عدد المنتمين إليها. غير أنها أشارت إلى أن عدد المواليد عند المنتمين إلى الديانة الإسلامية سوف يتجاوز أرقام المواليد المسيحية بحلول عام 2035.
ووفق تقديرات الدراسة، بلغ عدد المواليد لأمهات مسيحيات خلال الفترة بين عامي 2010 و 2015 حوالي 223 مليون طفل بينما أنجبت المسلمات نحو 213 مليون طفل خلال نفس الفترة. وبلغت نسبة المواليد المسيحيين نحو 33% من إجمالي المواليد في العالم بما يزيد قليلا عن نسبة سكان العالم المنتمين إلى الديانة المسيحية والتي قدرتها الدراسة بنحو 31% من إجمالي سكان الكرة الأرضية، في حين بلغت نسبة المواليد المسلمين حوالي 31% من إجمالي المواليد خلال فترة الأعوام الخمسة، بما يزيد كثيرا عن نسبة المسلمين إلى سكان العالم والتي قدرت بحوالي 24% في عام 2015.
وتوقعت الدراسة أن تبلغ نسبة المسيحيين من سكان العالم في عام 2060 نحو 31.8% وأن يصل عددهم إلى 3.05 مليار نسمة، يليهم المسلمون بنسبة 31.1 % وبعدد يصل إلى 2.98 مليار نسمة، بينما ستتراجع نسبة الملحدين إلى 12.5 % من إجمالي سكان العالم بعدد يصل إلى 1.2 مليار نسمة، كما ستنخفض نسبة الهندوس إلى 14.5% بعدد 1.39 مليار نسمة، وكذلك نسبة البوذيين إلى 4.8% بعدد 462 مليون نسمة، وذلك من إجمالي عدد سكان الكرة الأرضية الذي تتوقع الدراسة أن يسجل حوالي 9.5 مليار نسمة بحلول 2060.
ويعتبر بيو للأبحاث من أكبر المراكز في العالم التي تجري استطلاعات رأي عالمية ودراسات ديموغرافية وتحليل محتوى وأبحاث اجتماعية تقوم على تحليل البيانات. وكمركز غير حزبي يجري دراسات سياسية ويصدر التقارير عن أداء الصحافة وأجهزة الإعلام والإنترنت والعلوم والتكنولوجيا والاتجاهات الدينية والأقليات والاتجاهات السكانية في الولايات المتحدة. وأصدر المركز منذ تأسيسه في عام 2004 أعداد هائلة من التقارير واستطلاعات الرأي والدراسات حول مختلف القضايا التي تهم العالم وخاصة المتعلقة بقضايا السكان والسياسة والأعلام وغيرها.
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