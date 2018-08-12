مصر للأسواق الحرة تعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 91 قرشًا للسهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين



أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة عن توزيع نقدى بقيمة 0.091 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 30 أغسطس الجارى .



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 27 اغسطس الجارى.



واقترح مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 85.7 مليون جنيه عن العام المالي 2017-2018، بواقع 91 قرشا تقريبا.



ويبلغ رأسمال الشركة 93.7 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.