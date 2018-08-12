بنوك استثمار تقيم سهم مدينة نصر للإسكان بين 15.7 و17.4 جنيه

شركة مدينة نصر للإسكان

مصطفى طلعت



حددت وحدات بحوث ببنوك استثمار القيمة العادلة لسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ما بين 15.7 و17.4 جنيه، مع توصية بالشراء وزيادة الأوزان النسبية، وذلك بزيادة عن السعر الذي يتداول به السهم حاليا في البورصة بالقرب من مستوى 10.10 جنيهات.



جاءت القيم العادلة المذكورة في إطار تعليق بنوك الاستثمار على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والمعلنة قبل أيام.



يذكر أن الشركة سجلت مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2018، مقابل 758 مليون جنيه مبيعات الفترة المماثلة من 2017، كما ارتفع صافي الربح إلى 275 مليون جنيه مقابل 104 ملايين في الربع الثاني من العام الماضي.



وأوصت وحدة الابحاث ببنك الاستثمار "فاروس" بزيادة الوزن النسبي للسهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 15.7 جنيه، وذلك بدعم من قيمة الأراضي المتبقية في مشروعي "تاج سيتي" و"سراي"، البالغ مساحتها 7.7 مليون متر مربع، والتي ما زالت تعمل الشركة على تطويرها.



وأشار "فاروس"، في ورقة بحثية حديثة، إلى أن الشركة أطلقت مرحلتي Croons وTaval من مشروع سراي خلال الربع المذكور، إذ يبلغ متوسط سعر البيع في هاتين المرحلتين 14,000 جنيه للمتر.



وأوضح بنك الاستثمار أن مدينة نصر سجلت نموا 89.5% في المبيعات لتسجل 1.4 مليار جنيه مدعومة بقفزة في عدد الوحدات المباعة بنسبة 83.0%، لتصل إلى 602 وحدة.



وأشار إلى أن الشركة سجلت هامش ربح قدره 78% خلال الربع المذكور نتيجة 3 عوامل الأول بيع قطعة أرض، والثاني دعم المبيعات لبند الإيرادات، وأخيرا انخفاض الوحدات المسلمة الذي حد من بند تكاليف البضاعة المباعة.



وفي سياق متصل، ذكرت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار "نعيم" أن نتائج الأعمال الأولية للشركة تعكس أثر حيادي، مشيرة إلى أنه على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات 15٪، جاء صافي الربح مطابقاً للتقديرات بدعم من تسجيل هوامش الربحية مستوى أفضل من المتوقع.



وقال "نعيم" إن هامش الربحية قد ارتفع ليصل إلى 42٪ مقابل 25٪ في الربع الثاني من 2017 نتيجة إلى نمو التعاقدات والحجوزات بنسبة 89٪، فيما اوصى البنك بشراء السهم وحدد قيمة عادلة قدرها 17.4 جنيه.



يذكر أن "مدينة نصر" تخطط إلى إطلاق مرحلة جديدة في مشروع سراي في الربع الثالث 2018 تحت مسمى "بحيرات كافانا"، في محاولة من الشركة إلى الاقتراب من مستهدف مبيعات العام والذي يتراوح بين 5.5 - 6 مليار جنيه.