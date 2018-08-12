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بورصة وشركات
مجموعة مساهمة بالعبوات الطبية تطرح رؤيتها المستقبلية للشركة
الأحد 12 أغسطس 2018 09:03 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قدم مجموعة من المساهمين بشركة العبوات الطبية خطة مستقبلية للنهوض بقطاعاتها تشمل توسعات وخفض للديون .
وقالت عائلة نخلة التى تستحوذ على 25% من أسهم المجموعة إنها تستهدف إعادة هيكلة كافة قطاعات الشركة الصناعية والإدارية والمالية.
وأضافت العائلة فى بيان للبورصة المصرية إن خطتها للنهوض بالشركة تتضمن التخلص من الديون المستحثة للبنك الأهلى والتى تبلغ 48 مليون جنيه والاعتماد على الموراد الذاتية للشركة .
كما تتضمن الخطة اضافة أربعة خطوط امبول إلى الأربعة خطوك الحالية ممولة من عوائد التشغيل اضافة إلى تجديد خطي الفايل الخاصين بعبوات المضادات الحيوية.
وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن قيام العميلة مارتينا فوزى فؤاد بخيت نخله بشراء عدد 110.5 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 96 ألف جنيه تقريبا.
وارتفعت نسبة المساهمة للعميلة المشار إليها بعد العملية إلى 4.06 % من أسهم الشركة بينما ارتفع اجمالى نسبة الملكية للمجموعة المرتبطة التى تضم أشقاء وأبناء إلى 25% تقريبا.
وتتضم المجموعة المرتبطة المساهمين التاليين، فوزى فؤاد بخيث نخله بنسبة 10.12% ، مارتينا فوزى فؤاد بخيت بنسبة 4% ، رمزى فؤاد بخيت نخله بنسبة 9.86% ، فوزى رمزى فؤاد بخيت بنسبة 1% .
وتلزم البورصة أى مساهم أو مجموعة مرتبطة تصل حصتها إلى 25% بتقديم خطة مستقبلية للشركة .
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 64 مليون جنيه، موزعاً على 64 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وأقرت عمومية الشركة فى وقت لاحق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 64 مليون جنيه إلى 128 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.
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