هبوط بالجملة لجميع البورصات العربية بقيادة الدوحة و السعودية

هبوط الاسهم

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة الدوحة والسعودية مع حدوث ضعف عام في الأسواق الناشئة و إحجام المستثمرين عن الأصول التي يرونها تنطوي على مخاطر بسبب الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.



وذكرت وكالة رويترز أن الليرة التركية هبطت الأسبوع الماضي بحوالى 18 % لتنزل إلى لأدنى مستوى بعد أن ا ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا .



وتعرضت الأسواق العربية أيضا لمزيد من الضغوط نتيجة عوامل جيوبوليتيكية أخرى منها إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران والخلاف الدبلوماسي بين السعودية وكندا.



وشكلت الأزمة التركية أكبر ضغط على بورصة قطر التي تراجع مؤشرها بأكثر من 2.6 % ليهوى إلى حوالى 9635 نقطة مع انخفاض سعر سهم البنك التجاري القطري 4.1 % وسعر سهم بنك قطر الوطني القيادي 4.7 % ليسجلا أسوأ أداء في السوق ال يوم الأحد وذلك لأن بنك قطر الوطني يملك فينانس بنك في تركيا بينما يحوز البنك التجاري القطري حصة الأغلبية في المصرف التركي ألترناتيف بنك.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.4 % لينخفض إلى حوالى 8065 نقطة وليسجل أدنى مستوياته منذ أواخر مايو وهبط معظم أسهم البنوك بقيادة سهم البنك الأهلي التجاري الذي انخفض سعره سهم 3.2 % بسبب المخاوف من تعرضه لأصول تركية وتراجع سعر سهم بنك الراجحي 1.3 %.



وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة حوالى 1.2 % لينخفض إلى 15738 نقطة بعد أن كسب حوالى 7.5 % ولكنه مازال مرتفعا بأكثر من 5 % منذ بداية العام حتى الآن.



و هبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1 1. % لينزل إلى حوالى 2889 نقطة مع تراجع سعر سهم العربية للطيران 2.9 % وهبط سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 % وتعرض .



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.6 % إلى 4845 نقطة وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة ليهبط إلى 5424 نقطة وارتد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.6 % لينزل إلى 4406 نقطة كما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 1348 نقطة.





