55 مليار جنيه نقدية بالبنوك لتلبية احتياجات العملاء

البنوك المحليه

سيد بدر



بلغت نسبة النقدية المتواجدة لدى البنوك لتلبية الاحتياجات اليومية لعملائها من السيولة ما يقرب من 55 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل نحو 51.888 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه . تبعا لاحدث تقارير البنك المركزى المصرى



تمثل النقدية التي تحتفظ بها البنوك نسبة 1% تقريبًا من إجمالي أصول القطاع المصرفي التي تقدر بنحو 5.235 تريليون جنيه بنهاية أبريل .



وتحتفظ بنوك القطاع المصرفي بهذه المبالغ لتلبية احتياجات العملاء اليومية من سحب المبالغ سواء عبر الفروع التي تسجل نحو 4118 ألف على مستوى الجمهورية، أو عبر أكثر من 11 ألف ماكينة صراف آلي ATM .



ويزداد الإقبال على النقدية من بنوك القطاع المصرفي في أوقات معينة خلال العام مثل مواسم الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى مواسم الحج والعمرة وكذلك الصيف وبدايات موسم الدراسة، نظرًا للاحتياج المتزايد للسيولة لتبلبية احتياجات العملاء .



وتلجأ البنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي عند طاقتها القصوى وزيادة السيولة المتواجدة بالفروع قبل حلول مواعيد العطلات وأثناء المواسم المختلفة لتوفير السيولة اللازمة للعملاء .



ومن المتوقع أن تشهد النقدية ارتفاعًا خلال شهور يوليو وأغسطس مع حلول موعد الحج الأكبر حيث تعتبر مصر من أكبر الدول إرسالا للحجيج بنحو 80 ألف حاج، كما أن حلول عيد الأضحى المبارك يدفع الإقبال على السيولة من البنوك كبير للحصول على المبالغ الجديدة وكذلك الاحتفاظ بالنقدية طوال أيام العطلة .



وتبعًا لهذه الظروف تتغير إجمالي السيولة المحتفظ بها نقدًا داخل خزائن البنوك ففي يونيو 2017 سجلت إجمالي النقدية بالبنوك نحو 57.471 مليار جنيه، ثم تراجعت في الشهور المتبقية من العام لتسجل نحو 53.350 مليار جنيه بنهاية 2017 .



وفي يناير من العام الجاري سجلت النقدية نحو 54.464 مليار جنيه قبل أن تنخفض خلال شهري فبراير ومارس إلى 50.5 و51.8 مليار جنيه في شهري فبراير ومارس، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 54.9 مليار جنيه خلال أبريل .

