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بورصة وشركات
أسهم الخدمات المالية الأكثر تداولًا بالبورصة بـ 122.3 مليون جنيه
الأحد 12 أغسطس 2018 08:09 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي
بلغت قيمة التداول على أسهم قطاع الخدمات المالية "بإستثناء البنوك" نحو 122.325 مليون جنيه كأكثر الأسهم القطاعية تداولًا بالبورصة اليوم عبر التعامل على 57.699 مليون ورقة مالية وذ وتلاه ثانيًا أسهم القطاع العقاري بقيمة 106.641 مليون جنيه بالتعامل على 30.721 مليون سهم.
وفي المركز الـ 3، جاءت أسهم قطاع الاتصالات بقيمة 50.503 مليون جنيه بعدد 30.904 مليون سهم، ورابعًا أسهم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداولات بلغت 28.867 مليون جنيه من خلال التعامل على 15.434 مليون سهم.
وفي المركز الخامس، جاء أسهم قطاع البنوك بقيمة تداولات بلغت 23.961 مليون جنيه عبر التعامل على 462.356 الف سهم.
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