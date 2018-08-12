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التعليم تبدأ تدريب معلمي اللغة الإنجليزية على النظام الدراسي الجديد
الأحد 12 أغسطس 2018 07:20 م
التعليم تبدأ تدريب معلمي اللغة الإنجليزية
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التعليم تبدأ تدريب معلمي اللغة الإنجليزية
المال- خاص
بدأت وزارة التربية والتعليم في تدريب معلمي اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى، بالمدارس الرسمية، والخاصة، والمعاهد القومية علي تطبيق منظومة التعليم الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المُعلمين أن العمل على تنمية المُعلم، ووضعه على الطريق الصحيح من أجل تعليم أفضل هي شغله الشاغل، الذي لا يبخل فيه بكل ما هو متاح من أجل تلبية رغباتهم وتحقيق التنمية المستدامة التي تساعد علي بناء شخصية الطفل من خلال الأنشطة المصاحبة، والتي تنمي التفكير الابتكاري والإبداعي عند الطفل.
ومن جهته، تفقد ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف علي التعليم الخاص والدولي البرنامج التدريبي بداخل المدينة التعليمية برفقة الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، و إيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية.
،وأشار الى احتياج تدريس هذه المناهج للتكامل بين المُعلمين بجميع التخصصات لتنفيذ الأنشطة التعليمية الخاصة بها، فيستطيع معلما مادتي الرياضيات والعلوم دخول الحصة وشرح كتب الباقة للصف الأول الابتدائي، واستخدام التقنيات التكنولوجية في البحث عن المعلومات والمواد الإثرائية لها، وخاصة بنك المعرفة بجانب الاستعانة بمعلمي التربية الفنية في إعداد بعض الوسائل التعليمية الخاصة بالموضوعات بطرق مبسطة.
وأوضح عبد العزيز أهمية دور معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الرسمية، والقومية، واللغات في نقل خبراتهم لباقي زملائهم معلمي المواد أثناء تدريس كتب الباقة بجانب تدريسهم لمادة اللغة الإنجليزية، مؤكدًا على توحيد كتب اللغة الإنجليزية بهذه المدارس في جميع المحافظات.
ومن جهته، أشار الدكتور أحمد حشيش إلى أنه يتم تدريب عدد (138) معلمًا وموجهًا كمدربين رئيسيين للغة الإنجليزية لمراحل (KG1, وkg2, والأول الابتدائي) لتدريب عدد (3000) مُعلم بمحافظاتهم
ولفت إلى أهمية التدريب في التفاعل بين المدرب والمتدرب والمحاكاة التمثيلية لما سيحدث بعد ذلك في الفصول، وحصول المتدرب على الحقيبة التدريبية بداخلها (كتب لدليل المتدرب، ودليل المُعلم، واسطوانات مدمجة متضمنة المواد والأنشطة التدريبية).
كما أوضحت إيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية أن الوزارة قامت بجميع الاستعدادات لتوفير سبل الراحة لجميع المُعلمين أثناء تلقي التدريبات، والتنسيق بين جميع المحافظات لبدء المرحلة الأولى للتدريب مما يضمن إشراك جميع الفئات.
وأكد الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعليم في الصفوف الأولى أن الوزارة تبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الهدف المرجو ونجاح نظام التعليم الجديد.
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