دبلوماسي أمريكي يدعو إلى قطع العلاقات التجارية مع إيران

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 001

عادل عبد الجواد



دعا سفير الولايات المتحدة لدي بريطانيا "وودي جونسون" بلاده إلى الوقوف إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.



وقال "جونسون" في تصريحات صحفية له بصحيفة التلجراف البريطانية: "نطلب من بريطانيا استخدام قوتها الدبلوماسية ونفوذها ، والانضمام إلينا ونحن نقود الجهود العالمية للتوصل إلى اتفاق حقيقي لإيقاف الصفقة النووية مع إيران".



كما دعا السفير مباشرة الشركات البريطانية إلى قطع علاقاتها التجارية مع إيران.





وقال إن "ترامب كان واضحا من البداية، يمكننا أن نمارس أقصى ضغط على النظام الإيراني ونجعلهم يغيرون سياساتهم ويضعوا حداً لأنشطتهم الشريرة والمتهورة في إيران نفسها وفي جميع أنحاء العالم".