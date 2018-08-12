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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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اقتصاد وأسواق
استقرار تعاملات أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 603 جنيهات
الأحد 12 أغسطس 2018 06:41 م
الذهب 1
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الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات، اليوم الأحد، استقرارًا فى التعاملات، وذلك على خلفية إغلاق البورصة العالمية للذهب.
وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب انخفضت اليوم ليسجل عيار 21 نحو 603 جنيهات للجرام، وهو نفس سعر أمس.
وسجل عيار ١٨ نحو 517 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 690 جنيها، وسجلت الأوقية 1210 دولارات.
كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4830 جنيها بدلاً من 4840 جنيه أمس أول.
الذهب
أسعار الذهب
وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات
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