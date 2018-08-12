استقرار تعاملات أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 603 جنيهات

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب فى التعاملات، اليوم الأحد، استقرارًا فى التعاملات، وذلك على خلفية إغلاق البورصة العالمية للذهب.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب انخفضت اليوم ليسجل عيار 21 نحو 603 جنيهات للجرام، وهو نفس سعر أمس.



وسجل عيار ١٨ نحو 517 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 690 جنيها، وسجلت الأوقية 1210 دولارات.



كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4830 جنيها بدلاً من 4840 جنيه أمس أول.