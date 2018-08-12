ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة



أوصى اتحاد الشركات بقيام اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد بالاهتمام بمنتجات التأمينات الزراعية ومتناهية الصغر حتى يحتفظ سوق التأمين المصري بالمكانة التي أحتلها بالفعل على المستوى الأفريقي وكذلك اهتمام الشركات بالتأمينات الزراعية



والجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم حاليا ورشة عمل للتأمينات الزراعية.



وأكد على ضرورة تركيز الشركات بالاهتمام بالمنتجات التأمينية متناهية الصغر والجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم حاليا ورشة عمل للتأمين متناهي الصغر وتضافر الجهود بين الهيئة والاتحاد والشركات وجميع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالوعي التأمينى في ضوء انخفاض متوسط نصيب الفرد من الأقساط (16 دولار أمريكي).



ووفقاً لتوقعات سيجما العالمية أنه سوف يحدث نمواً قوياً في سوق تأمينات الممتلكات في إفريقيا في الفترة القادمة مع استمرار انتعاش اقتصاديات هذه الدول مع التوصية بالاتجاه نحو التركيز على تأمين البنية التحتية والموارد الطبيعية والزراعة وتأمين الحياة الفردي والتأمين متناهي الصغر وهي أكثر القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو التأمين الطبي بقوة.



ويرى الاتحاد أن توقعات سيجما العالمية تتفق مع خطة الاتحاد نحو تطوير التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية والتوسع في تأمينات الحياة والرعاية الطبية بالإضافة الى منتجات المسئولية المدنية المختلفة .

اتحاد الشركات يوصى بالاهتمام بالتأمينات الزراعية ومتناهية الصغر ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة : أوصى الاتحاد بقيام اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد بالاهتمام بمنتجات التأمينات الزراعية ومتناهية الصغر حتى يحتفظ سوق التأمين المصري بالمكانة التي أحتلها بالفعل على المستوى الأفريقي وكذلك اهتمام الشركات بالتأمينات الزراعية والجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم حاليا ورشة عمل للتأمينات الزراعية. وأكد على ضرورة تركيز الشركات بالاهتمام بالمنتجات التأمينية متناهية الصغر والجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم حاليا ورشة عمل للتأمين متناهي الصغر وتضافر الجهود بين الهيئة والاتحاد والشركات وجميع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالوعي التأمينى في ضوء انخفاض متوسط نصيب الفرد من الأقساط (16 دولار أمريكي). ووفقاً لتوقعات سيجما العالمية أنه سوف يحدث نمواً قوياً في سوق تأمينات الممتلكات في إفريقيا في الفترة القادمة مع استمرار انتعاش اقتصاديات هذه الدول مع التوصية بالاتجاه نحو التركيز على تأمين البنية التحتية والموارد الطبيعية والزراعة وتأمين الحياة الفردي والتأمين متناهي الصغر وهي أكثر القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو التأمين الطبي بقوة. ويرى الاتحاد أن توقعات سيجما العالمية تتفق مع خطة الاتحاد نحو تطوير التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية والتوسع في تأمينات الحياة والرعاية الطبية بالإضافة الى منتجات المسئولية المدنية المختلفة .