بروتوكول بين مدينة زويل وبنك الكويت الوطني لتمويل المنح الدراسية

بنك الكويت الوطني مصر

سيد بدر



وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبنك الكويت الوطني بروتكول تعاون لمدة 5 سنوات بقيمة مليون ومائتين وخمسين ألف جنيها مصرياً سنوياً وذلك لتمويل 10 منح دراسية لطلاب المدينة المتقدمين لعام 2018.



يأتي البروتكول في إطار توافق استراتيجية الطرفينالتي تهدف الي دعم وتنميه البحث العلمي والعمل على تمكين المبدعين بكافة المقومات لتنمية المجتمع المصري.



وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتور شريف صدقي – الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ياسر حسن – العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني.



ومن جانبه، قال الدكتور شريف صدقي – الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – قائلاً: " لقدأثبتت الأبحاث إنًه ليس هناك من عائد استثماري أعلى من الاستثمار في العلم والنهضة العلمية".



واستدرك " لكن علينا الاعتراف أنه مهما وصلت الميزانيات لن تستطيع مدينة زويل وحدها إنجاز هذه المهمة الشاقة والغوص في بحور البحوث العلمية وحدها. ومن هنا تأتي أهمية التعاون الوثيق بين القطاع الخاص المتمثل اليوم في بنك الكويت الوطني، ومنظمات المجتمع المدني المتمثل في المدينة كمؤسسة علمية بحثية تعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف تحقيق تنميةمستدامة في المجتمع."



وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر حسن – العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – إن قيام البنك بإبرام هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعيةللبنك وحرصاً منه على الاضطلاع بدوره الدائم لخدمةالمجتمع بتوجيه دعمه ومساهماته لصالح العديد من الجهات التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع وأبناءه بشتى الطرق والوسائل.



كما أوضح الدكتور حسن أن جامعة العلوم والتكنولوجيابمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بما تقدمه من منح دراسية مجانية للطلبة هي نموذج واضح لتلك الجهاتالجديرة بثقة البنك والتي تحسن استغلال وتوجيهالدعم والمساعدات التي تقدم إليها



وتابع "هذا جزء من الدورالاجتماعي للبنك الذى لا يتوانى عن دعم مثل هذه الأنشطة التنموية البناءة التي تحقق الغرض منها النهوض ببعض أبناء الوطن النابغين من غير القادرين على تكاليف الدراسة بالجامعة لتمكينهم من الدراسة بها وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مواهبهم العلمية وثقلهابالدراسة الأكاديمية في واحدة من أهم قلاع البحث العلمي بالدولة.



