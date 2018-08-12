انقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز بقضية غسيل الأموال

أحمد عز

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار مجدي حسين، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



كما قدم دفاع عز خلال جلسة اليوم للمحكمة شهادة بالتصالح، وقد صادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.

