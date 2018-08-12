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تأميـــن
أقساط تأمينات الممتلكات عالميا تتجاوز 2.2 تريليون دولار
الأحد 12 أغسطس 2018 05:29 م
أقساط تأمينات الممتلكات عالميا تتجاوز 2.2 تريليون دولار
أخر الأخبار
أقساط تأمينات الممتلكات عالميا تتجاوز 2.2 تريليون دولار
ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:
ارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا بنسبة 2.8٪ لتبلغ إلى 2.2 تريليون دولار خلال عام 2017، مقابل معدل نمو 3.3٪ في عام 2016، الا أنها بقيت أعلى بقليل من متوسط العشر سنوات الماضية.
ووفقا لتقرير مؤسسة "سيجما" فإن هذا التباطؤ يعزو بشكل رئيسي إلى انخفاض النمو في الأسواق الناشئة ، في حين كان النمو في الأسواق المتقدمة ثابتًا تقريبًا.
و تباينت اتجاهات النمو في الأسواق المتقدمة حيث أظهرت نتائج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية تحسنا فى معدل النمو ، في حين أن النمو في جميعالأسواق الآسيوية المتقدمة باستثناء تايوان شهد تدهورا.
و كان التباطؤ في نمو الأسواق الناشئة مدفوعا إلى حد كبير بتباطوؤ النمو فى الصين.
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