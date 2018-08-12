أقساط تأمينات الممتلكات عالميا تتجاوز 2.2 تريليون دولار

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:



ارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا بنسبة 2.8٪ لتبلغ إلى 2.2 تريليون دولار خلال عام 2017، مقابل معدل نمو 3.3٪ في عام 2016، الا أنها بقيت أعلى بقليل من متوسط ​​العشر سنوات الماضية.



ووفقا لتقرير مؤسسة "سيجما" فإن هذا التباطؤ يعزو بشكل رئيسي إلى انخفاض النمو في الأسواق الناشئة ، في حين كان النمو في الأسواق المتقدمة ثابتًا تقريبًا.



و تباينت اتجاهات النمو في الأسواق المتقدمة حيث أظهرت نتائج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية تحسنا فى معدل النمو ، في حين أن النمو في جميعالأسواق الآسيوية المتقدمة باستثناء تايوان شهد تدهورا.



و كان التباطؤ في نمو الأسواق الناشئة مدفوعا إلى حد كبير بتباطوؤ النمو فى الصين.

