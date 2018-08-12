المصرية لنقل الكهرباء تطرح مناقصة لتوريد 45 طلمبة حريق

نقل الكهرباء





عمر سالم



طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر، مناقصة على الشركات العاملة فى السوق المحلية تتضمن شراء وتوريد 45 طلمبة حريق تعمل بالديزل وشاملة كافة ملحقاتها.



وقال مصدر مسئول فى الشركة لـ "المال" إن قيمة كراسة الشروط تصل لنحو 1000 جنيه، على أن تقوم كل شركة بتقديم تأمين ابتدائي يصل لنحو 40 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم تلقي العروض وفتح المظاريف نهاية أغسطس الحالى.



وأشار إلى أن الطلمبات ستستخدم فى محطات المحولات التابعة للشركة فى منطقة القاهرة، لمواجهة أى احتمالات لحرائق قد تنشب فى المحطات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

