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بورصة وشركات
البورصة تدرس إطلاق مؤشرات جديدة للسوق
الأحد 12 أغسطس 2018 04:39 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
الإسكندرية- شريف عمر
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعتزم إطلاق خطة هيكلة شاملة للمؤشرات الحالية للبورصة قد ينتج عنها إنشاء مؤشرات جديدة وإلغاء بعض القائمة منها.
وأشار خلال كلمته فى الندوة التثقيفية التى تنظمها البورصة حاليا إلى أنها تهدف من الخطوة لتعزيز التداول بالسوق والاستجابة لمطالب المستثمرين الأجانب فى إنشاء مؤشرات معبرة عن السوق.
وأضاف: "المراجعة قد ينتج عنها إلغاء بعض المؤشرات القائمة التى لا تلق قبولا أو استجابة لدى المستثمرين".
يشار إلى أن اابورصة تشهد أكثر من مرشر كالرئيسى والأسهم الصغيرة والمتوسطة ومتساو الأوزان.
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