هبوط جماعى لمؤشرات البورصة مع ختام تعاملات الأحد

هبوط البورصة

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.17% عند 15738 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 750 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.72 % عند مستوى 1939 نقطة، بينما تراجع «EGX50» بنسبة 1.45% عند 2605 نقطة، وكذلك العشرينى بنسبة 1.69% عند 15602 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 428 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنية للبيع بصافى قيم تداولات 31.3 مليون جنيه و11.8 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى 15.8 مليون جنيه و6.5 مليون و1.8 مليون و19 مليونا على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 26 سهما من إجمالى 172 متداولة، بينما هبط 99 وبقى 47 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.39% عند مستوى 15924 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة.