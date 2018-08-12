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بنـــوك
الإمارات- دبى تعلن عن جوائز تصل لـ 5 ملايين جنيه لحساباتها البنكية
الأحد 12 أغسطس 2018 04:28 م
بنك الإمارات دبي الوطني
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بنك الإمارات دبي الوطني
سهير محمد
أعلن بنك الامارات دبى عن طرح سحب لعملائه من أصحاب حسابات التوفير أو الجارى ويشترط ألا يقل رصيد الحساب خلال فترة السحب عن 30 الف جنيه
ويقدم البنك الفرصة للدخول فى السحب لعملاء الحاليين أو من يقومون بفتح حسابات جديدة خلال شهر أغسطس
وتصل الجوائز التى يقدمها البنك إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى سحب اسبوعى على جائزة 50 الف جنيه وسحب شهرى 100 الف جنيه ويستمر هذا العرض من أول اغسطس حتى نهاية فبراير 2019
ويفتح حساب التوفير بحد أدنى الف جنيه ويقدم عائد متصاعد حسب الرصيد حيث يمنح 5.5% للرصيد من الف جنيه الى 50 الف جنيه و5.75% من 50 الف الى 350 ألف جنيه و6% من 350 ألف جنيه حتى مليون جنيه و 6.50% من مليون حتى 5 مليون جنيه و6.75% لاكثر من 5 مليون جنيه
ويتم فتح الحساب الجارى بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
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