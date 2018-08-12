البيئة تجهز خطة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

المال- خاص:



تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (المعروفة بالسحابة السوداء) لعام 2018، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والقيادات المعنية بالوزارة.



ويتضمن المؤتمر عرضا لخطة الوزارة التي ستنتهجها هذا العام لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال مجموعة من الآليات والأنشطة، بالإضافة إلى عرض الحلول الجديدة المبتكرة التي ستتخذها الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية والاستفادة من طاقات الشباب في هذا الأمر وخلق فرص عمل لهم.

