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تأميـــن
4.9 تريليون دولار أقساط التأمين عالميا العام الماضى
الأحد 12 أغسطس 2018 03:14 م
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ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة
بلغ مجموع أقساط التأمين عالميا حوالى 4.9 تريليون دولار خلال 2017 مقابل 4.7 تريليون دولار خلال عام 2016 .
ووفقا لبيان الاتحاد المصرى للتأمين عن تقرير مجلة سيجما العالمية العام الحالى بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها والذى تناول العدد تحليل التطورات في سوق التأمين العالمي أظهر التقرير تراجع حصة الأسواق المتقدمة من الأقساط العالمية للتأمين إلى 78٪ مقابل 80.0 ٪ عام 2016.
كما انخفض إجمالي أقساط التأمين في الأسواق المتقدمة بنسبة 0.6٪ في عام 2017 فيما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة في صناعة التأمين العالمية في عام 2017 بنسبة 1.5 ٪ ، مقابل 2.2 ٪ في عام 2016.
وشهد عام 2017 إنخفاض معدل نمو أقساط تأمينات الحياة والتأمينات العامة مقارنة مع عام 2016، حيث انخفضت تأمينات الحياة بنسبة 2.7٪ في عام 2017 مقابل 1.9٪ في عام 2016، وقد كان انخفاض معدل نمو أقساط تأمينات الحياة هو السبب الرئيسي وراء تراجع النمو العالمي.
وفى المقابل سجلت معدلات نمو التأمينات العامة في الأسواق المتقدمة تقريبا نفس المعدلات في عام 2017 عند 1.9 ٪ .
وتراجعت الأقساط في الأسواق الناشئة من 2 إلى 3 نقاط مئوية أقل من 14 ٪ بالنسبة للتأمينات العامة و6.1٪ بالنسبة لتأمينات الحياة ولا تزال الصين المحرك الرئيسي للنمو هناك
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