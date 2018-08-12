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بورصة وشركات
مدينة نصر للإسكان تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الأحد 12 أغسطس 2018 02:27 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تقدمت إليها -اليوم الأحد- بمستندات زيادة رأس المال المصدر وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 997.1 مليون إلى 1.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 202.8 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 202.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، ومسددة بالكامل من توزيعات المساهمين فى أرباح عام 2017، وفقًا للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2017.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 611.7 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 509.57 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
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