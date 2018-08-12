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رئيس مدينة زويل: 5.5 مليار جنيه احتياجات تمويلية خلال الـ 5 سنوات المقبلة
الأحد 12 أغسطس 2018 02:12 م
مدينة زويل 78
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سيد بدر
قال الدكتور شريف صدقي، رئيس مدينة زويل للعلوم، إن الجامعة وضعت خطة تنمية للخمس سنوات المقبلة، تتطلب احتياجات تمويلية بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبًا.
وأضاف صدقي، على هامش توقيع بروتوكول مع بنك الكويت الوطنى لتمويل منح دراسية، اليوم الأحد، أن احتياجات تطوير البنية التحتية للجامعة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وهذا البند يتطلب دعم كبير من الدولة التي تقوم بالفعل بالمساهمة، ويتطلب إسهام من الجهات المانحة الأخرى محليًا ودوليًا.
وأوضح أن مصروفات التشغيل السنوية تصل إلى 250 - 300 مليون جنيه سنويًا للخمس سنوات المقبلة، وهذا المبلغ تسعى الجامعة لتوقيعه من خلال الجهود الذاتية والمنح والبروتوكولات مع المؤسسات المختلفة.
في سياق آخر، أضاف أنه من المقرر تدشين الحرم التكنولوجي خلال الفترة المقبلة والذي سيتضمن حاضنات تكنولوجية، موضحًا أن لديها عدد من براءات الاختراع المسجلة وتسعى لبيعها لمؤسسات لااستفادة منها أو تدشين مشروعات مستقلة حولها.
مدينة زويل
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