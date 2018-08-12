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بنـــوك
بنك الكويت الوطني يرصد 30 مليون جنيه للمسؤولية الاجتماعية
الأحد 12 أغسطس 2018 02:08 م
بنك الكويت الوطنى
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بنك الكويت الوطنى
سيد بدر
قال ياسر حسن، رئيس بنك الكويت الوطني، إن مصرفه رصد 30 مليون جنيه للمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري.
ووقعت مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا وبنك الكويت الوطني بروتكول تعاون لمدة خمس سنوات، بقيمة مليون و250 ألف جنيها مصرياً سنوياً، وذلك لتمويل 10 منح دراسية لطلاب المدينة المتقدمين لعام 2018.
واضاف حسن أن السياسة العامة لمجموعة بنك الكويت الوطني ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الإقليمي والدولي تولى أكثر اهتمامها في مجال المسؤولية الاجتماعية بالتعليم والصحة، إيماناً منها بما لهذين المجالين من أهمية خاصة في بناء المجتمعات والنهوض بالأمم وازدهارها في شتى المجالات والمناحي الحياتية.
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