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نقل وملاحة
مجهول يلقي بحجر على جرار قطار أبو قير.. ويصيب السائق
الأحد 12 أغسطس 2018 01:34 م
قطار
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قطار
المال - خاص
أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، أنه أثناء مسير القطار رقم 4106 ركاب الإسكندرية أبو قير بين الظاهرية والرمل الميرى، ألقى مجهول بحجر على الجرار ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى وإصابة السائق، وعلى الفور تم تخزين القطار ونقل المصاب للمستشفى وتعيين سائق آخر مما تسبب فى تأخير القطار.
وتناشد الهيئة المواطنين القاطنين بجوار شريط السكة الحديد الإبلاغ عن أي شخص يقوم بإلقاء حجارة على القطارات أثناء مسيرها، ما يعرض حياه الركاب وسائقي القطارات للخطر نتيجة إصابتهم بجروح.
السكك الحديدية
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