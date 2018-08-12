التضامن: وصول 9237 حاجاً من الجمعيات الأهلية إلى السعودية

حج

المال - خاص



أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة منذ بدء التفويج وصل إلى 9237 حاجًا، من إجمالي 12 ألفًا في حج الجمعيات.



وأضافت الوزيرة، أن جميع الحجاج بخير ولا توجد وفيات، موضحة أنها تتابع يوميا مع البعثة الرسمية للتضامن حالة الحجاج، مشددة على الحرص على تيسير كافة الإجراءات وتمكينهم من أداء المناسك في سهولة ويسر وتقديم أوجه الرعاية اللازمة حتى عودتهم.



من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن، أن عدد الحجاج الموجودين بمكة المكرمة وصل إلى 6968 حاجًا، و2269 حاجًا موجودين بالمدينة المنورة.



وطالب عبد الموجود أعضاء البعثة بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الحجاج سواءً في مكة والمدينة.



ووجه الحجاج الشكر لبعثة وزارة التضامن التي تبذل جهدًا كبيرًا لخدمة ضيوف الرحمن وتعمل على تذليل العقبات أولاً بأول، من خلال التواصل المستمر بين أعضاء البعثة والمشرفين والحجاج لحل مشكلاتهم.