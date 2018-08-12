EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التضامن: وصول 9237 حاجاً من الجمعيات الأهلية إلى السعودية
الأحد 12 أغسطس 2018 01:07 م
الحج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التضامن: ناصر الاجتماعي يموّل 4737 مشروعا بقيمة 68.9 مليون جنيه
التضامن: البورصة وفرت نصف مليون جنيه لتطوير مؤسسات الأطفال
حج
المال - خاص
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة منذ بدء التفويج وصل إلى 9237 حاجًا، من إجمالي 12 ألفًا في حج الجمعيات.
وأضافت الوزيرة، أن جميع الحجاج بخير ولا توجد وفيات، موضحة أنها تتابع يوميا مع البعثة الرسمية للتضامن حالة الحجاج، مشددة على الحرص على تيسير كافة الإجراءات وتمكينهم من أداء المناسك في سهولة ويسر وتقديم أوجه الرعاية اللازمة حتى عودتهم.
من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة ورئيس البعثة الرسمية لحج التضامن، أن عدد الحجاج الموجودين بمكة المكرمة وصل إلى 6968 حاجًا، و2269 حاجًا موجودين بالمدينة المنورة.
وطالب عبد الموجود أعضاء البعثة بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الحجاج سواءً في مكة والمدينة.
ووجه الحجاج الشكر لبعثة وزارة التضامن التي تبذل جهدًا كبيرًا لخدمة ضيوف الرحمن وتعمل على تذليل العقبات أولاً بأول، من خلال التواصل المستمر بين أعضاء البعثة والمشرفين والحجاج لحل مشكلاتهم.
وزارة التضامن الاجتماعي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا