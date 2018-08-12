مصر للطيران تسير 23 رحلة لنقل للحجاج.. غدًا

مصر للطيران

دعاء محمود



تواصل مصر للطيران، تسيير رحلاتها الجوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة في مرحلة السفر من المطارات المصرية، والتي تنتهي الأربعاء -المقبل 15 أغسطس.



ومن المقرر أن تسير غداً الإثنين، 23 رحلة جوية تقلع 21 منها من مطار القاهرة، و3 من مطار الغردقة وشرم الشيخ وأخرى من مطار أسوان.



وسيتم تسيير 13 رحلة إلى جدة و10 إلى المدينة المنورة لنقل 4800 حاج من حجاج قرعة القاهرة وبني سويف، وتنازلات تضامن كفر الشيخ والمنيا القاهرة والبحر الأحمر ومؤسسة أسيوط وحجاج السياحة، وبعثات وزارة الداخلية وترانزيت لندن وأمستردام وباريس وكانو والجزائر وبرشلونة ونيويورك وڤيينا بالإضافة إلى رحلات العمل.