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نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 23 رحلة لنقل للحجاج.. غدًا
الأحد 12 أغسطس 2018 01:05 م
مصر للطيران
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"مصرللطيران" تنقل 5250 حاجًا عبر 24 رحلة.. غدًا
مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل 5400 حاج غدا
مصر للطيران
دعاء محمود
تواصل مصر للطيران، تسيير رحلاتها الجوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة في مرحلة السفر من المطارات المصرية، والتي تنتهي الأربعاء -المقبل 15 أغسطس.
ومن المقرر أن تسير غداً الإثنين، 23 رحلة جوية تقلع 21 منها من مطار القاهرة، و3 من مطار الغردقة وشرم الشيخ وأخرى من مطار أسوان.
وسيتم تسيير 13 رحلة إلى جدة و10 إلى المدينة المنورة لنقل 4800 حاج من حجاج قرعة القاهرة وبني سويف، وتنازلات تضامن كفر الشيخ والمنيا القاهرة والبحر الأحمر ومؤسسة أسيوط وحجاج السياحة، وبعثات وزارة الداخلية وترانزيت لندن وأمستردام وباريس وكانو والجزائر وبرشلونة ونيويورك وڤيينا بالإضافة إلى رحلات العمل.
مصر للطيران
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