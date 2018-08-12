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اقتصاد وأسواق
عمرو نصار: 40% طاقات إنتاجية غير مستغلة بالمصانع المحلية
الأحد 12 أغسطس 2018 12:53 م
عمرو نصار 11
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محمد ريحان
قال المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إنه توجد في مصر طاقات إنتاجية غير مستغلة بالمصانع تصل إلى 40%.
وأضاف نصار، خلال أول مؤتمر صحفي منذ توليه حقيبة الوزارة في التعديل الأخير، اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى لطرح كافة الحلول اللازمة لدعم الصناعة المحلية، بدعم ومساندة القيادة السياسية.
ولفت إلى أنه يجري حصر هذه الصناعات ونوعيتها للوقوف على حجمها.
وزارة المالية
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