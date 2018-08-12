عمومية الإسكندرية للحاويات تحسم قرار تجزئة السهم.. غدًا

أصول أسهم

منى عبدالباري



قالت مصادر بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إنه يتوقع أن توافق الجمعية العمومية للشركة باجتماعها -غدًا الإثنين- على قرار تجزئة السهم من 5 جنيهات إلى 0.50 جنيه.



وأشارت مصادر بالشركة، لـ"المال"، إلى أن مجلس الإدارة كان أقر موخرًا وبشكل مبدئي قرار تجزئة السهم، تمهيدًا لطرح حصة إضافية نسبتها 15% في إطار برنامج الطروحات الحكومية المحدد له الربع الأخير من العام الحالي، بهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المساهمين.



وقالت المصادر، في تصريحات لـ "المال"، إنه بمجرد موافقة الجمعية العمومية على القرار تبدأ الشركة في استيفاء كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لعملية تجزئة السهم مع هيئة الرقابة المالية، وشركة مصر المقاصة، والبورصة المصرية، متوقعة انتهاء عملية التجزئة بشكل كامل خلال 3 أشهر على أقصي تقدير.



كان مجلس إدارة الإسكندرية للحاويات، قرر 25 يوليو الماضي، تعديل المادتين (6و7) من النظام الأساسي، واللتان يتيحان تجزئة القيمة الأسمية للسهم إلى 50 قرشاً، بدلاً من 5 جنيهات، وتعديل رأس مال الشركة.



وصرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مؤخرًا، أنه تم تحديد 5 شركات يتم طرح حصص إضافية منها بسوق المال خلال الربع الرابع من العام الجاري، وهم: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، و مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.



وكانت "المال" انفردت إبريل الماضي بنشر التصور النهائى لطرح حصة من المال العام بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والذى سيتم عبر بيع حصة من أسهم المساهمين الرئيسيين بـ"الإسكندرية"، وهما الشركة القابضة للنقل البحرى، وهيئة موانئ الإسكندرية.



وتستهدف عملية إعادة طرح الإسكندرية للحاويات بالبورصة الوصول بنسبة التداول الحر فى الشركة إلى 20% بدلاً من 5%، من خلال طرح حصة نسبتها 15%، موزعة بنسبة 8.742 من حصة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و6.258 % من حصة هيئة ميناء الإسكندرية.



ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 55.78 % للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و40% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وأسهم التداول الحر.



وحققت الإسكندرية لتداول الحاويات استفادة قوية من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نتيجة قيامها بتحصيل رسومها وفقًا لسعر الدولار الأمريكي الذي يدور حاليا في فٌلك الـ 18 جنيهًا، رغم تباطؤ التجارة الداخلية والخارجية.



وخلال فترة الـ 11 شهر الأولى من العام المالي المنقضي 2017 – 2018 حققت الإسكندرية لتداول الحاويات نموًا في صافي أرباحها 24%، ليصل إلى 2.33 مليار جنيه، خلال الفترة من (يوليو 2017 – مايو 2018) مقارنة بـ 1.88 مليار جنيه بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.



وارتفع إجمالي أرباح الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة.