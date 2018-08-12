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سيــارات
«F2M» تتوقع بيع 100 مليون وحدة عالمياً بنهاية 2019
الأحد 12 أغسطس 2018 10:43 ص
كيان- سيات تطرح أرونا بنهاية 2018
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خالد بدر الدين:
تتوقع وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات العالمية ارتفاع مبيعات سيارات الركوب والسيارات الخفيفة على مستوى العالم إلى حوالى 100 مليون وحدة خلال العام المقبل، بعد أن تجاوزت 46.1 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العام وبزيادة %4.1 عن مبيعات نفس النصف من العام الماضى، وبرغم الشكوك التى تكتنف المستقبل بسبب حرب الرسوم الجمركية التى بدأتها إدارة واشنطن ضد حكومة بكين وتهدد بحرب تجارية عالمية.
وتبلغ مبيعات أكبر ثلاث شركات أكثر من %33 من إجمالى المبيعات العالمية للسيارات الخفيفة والركوب خلال الستة شهور الأولى من العام الجارى، حيث تبيع وحدها 21 علامة تجارية تتصدرها مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات الفاخرة والشعبية التى تملك علامات VW وأودى وسكودا وسيات وبوجاتى ولامبورجينى وبينتلى وبورش.
واحتلت مجموعة فولكس فاجن المركز الأول فى قائمة وكالة فوكاس تو موف F2M لأكثر الشركات مبيعا خلال النصف الماضى، من هذا العام بمبيعات تجاوزت 5.59 مليون وحدة بارتفاع %7.2 عن مبيعاتها خلال نفس النصف من العام الماضى، بفضل دخولها مرة أخرى سوق كوريا الجنوبية وإعادة أنشطتها هناك لدرجة أن مبيعاتها قفزت بحوالى %378 وكذلك انتعاش مبيعاتها فى البرازيل بحوالى %31.7 وارتفاع مبيعاتها فى جميع الأسواق الأجنبية باستثناء المكسيك التى هبطت مبيعاتها بحوالى %18.8.
وجاء فى المركز الثانى تحالف رينو نيسان الفرنسى اليابانى الذى يملك علامات مشهورة مثل نيسان ورينو وميتسوبيشى وداشيا ولادا وإينفينيتى وداتسون ورينو سامسونج وCMC وZNA وبلغت مبيعاتها 5.16 مليون وحدة بارتفاع %4.7 عن مبيعاتها خلال الستة شهور الأولى من العام الماضى، وتسجل مبيعات هذا التحالف نموا سريعا فى العديد من الأسواق ومنها الصين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا والأرجنتين وتايلاند وغيرها.
وظهر فى المركز الثالث شركة تويوتا موتور اليابانية صاحبة علامات تويوتا ودايهاتسو ولكزس وسيون بمبيعات تجاوزت 4.74 مليون وحدة وبزيادة قدرها %3.3 فقط عن مبيعاتها خلال الستة شهور الأول من العام الماضى، ولكن مبيعاتها خلال شهر يونيو الماضى قفزت بأكثر من %11.
شركة جنرال موتورز أكبر منتجة للسيارات فى أمريكا احتلت المركز الرابع بمبيعات بلغت أكثر من 4.3 مليون وحدة من علامات عالمية فاخرة وتقليدية وشعبية مثل شيفروليه وبويك وكلديلاك وهولدين وريفون ووولينج وباوجون وGMC وبارتفاع أكثر من %2.9 عن مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الماضى، مع تزايد مبيعاتها فى المكسيك وكوريا الجنوبية واستراليا والسعودية.
رغم أن مجموعة هيونداى كيا الكورية الجنوبية لا تملك إلا ثلاث علامات تجارية فقط هى هيونداى وكيا وجينيسيس إلا أنها ظهرت فى المركز الخامس للسنة الثانية على التوالى بمبيعات تجاوزت 3.6 مليون وحدة وبزيادة حوالى %7.1 عن مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2017 بفضل انتعاش مبيعاتها فى الصين وروسيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا.
ثانى شركة أمريكية فى هذه القائمة هى فورد موتور ثانى أكبر شركة سيارات أمريكية ومن أشهر علاماتها فورد ولينكولن والتى جاءت فى المركز السادس بمبيعات 2.9 مليون وحدة ولكن بانخفاض %6.4 خلال نفس الفترة بعد هبوط مبيعاتها فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم بحوالى %37.7 وكذلك فى أسواق أخرى مثل تركيا والمكسيك واستراليا وجنوب أفريقيا والفلبين.
أما مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية المعروفة اختصارات بالحروف «FCA» فقد احتلت المركز السابع بعلاماتها المشهورة والفارهة ومنها مزراتى وفيرارى وفيات وكرايسلر ورام ودودج وجيب والفاروميو أبارث وآيفكو غير أن مبيعاتها تراجعت بنسبة طفيفة بلغت حوالى %0.8 لتنزل إلى 2.5 مليون وحدة خلال النصف الماضى.
بلغت مبيعات مجموعة هوندا موتور اليابانية أكثر من 2.3 مليون وحدة لتأتى فى المركز الثامن وبارتفاع طفيف لم يتجاوز %0.4 عن النصف الأول من العام الماضى، وبعدها مجموعة بيجو ستروين الفرنسية التى تملك عدة علامات مشهورة مثل بيجو وسيتروين وأوبل وفوكسهول بمبيعات تجاوزت 2.28 مليون وحدة وارتفاع %2.9 خلال نفس الفترة مع ارتفاع مبيعاتها فى إيران وهولندا وبولندا وشيلى واليونان.
وجاء فى المركز الأخير فى هذه القائمة شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة ومنها مرسيدس وسمارت وميتسوبيشى فوزو بمبيعات أكثر من 1.41 مليون وحدة ولكن بزيادة قدرها حوالى %5.5 خلال نفس الفترة بفضل نموها القوى فى الصين والذى بلغ %29.9.
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